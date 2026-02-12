徳島の人気指導者・福原芳之氏が伝授…フラフープを使った手打ち矯正ドリル少年野球で多い打撃の悩みが「ドアスイング」や「体の突っ込み」だ。徳島県で野球塾「J-PARK」を運営する福原芳之氏と、大阪桐蔭高OBで「BT野球スクール」代表の生島峰至氏は9日、野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」が開催したオンラインイベント「打撃改革3DAYS 第2夜」に出演。こうした問題を解決するために「フラフープ」を使ったユニーク