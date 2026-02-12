生活が染みついた柱や壁から、住人たちの記憶が甦ってくる――建築士でもある鳥山まことさんの小説『時の家』は、一軒の「家」に住んでいた人々の来歴を巡る物語だ。今年1月に芥川賞した同作に込めた思いを聞いた。とりやま・まこと／1992年、兵庫県生まれ。建築士。2023年に「あるもの」で第29回三田文學新人賞を受賞。本作で第47回野間文芸新人賞、第174回芥川龍之介賞を受賞。ほかに「欲求アレルギー」「アウトライン」などの作