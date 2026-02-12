2019年、ものまね芸人のくじらさんは結婚相談所を開設した。 きっかけは、日本結婚相談所連盟（IBJ）からの誘いだった。「芸人が結婚相談所を運営」一見、異色の組み合わせだが、本人にとっては自然な流れだった。というのも長年、恋愛相談に向き合ってきた延長線上に、「より具体的に人を支える場」が必要だと感じていたからだ。前編記事『「飲み会の恋バナで人生が一変」…一世を風靡したものまね芸人・くじらが“恋愛マス