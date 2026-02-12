物価上昇が続く中、「少しでも手取り金額を増やしたい」と切実に感じている人、節税対策を兼ねてふるさと納税やiDeCoをやっている人も多いのではないでしょうか。一方で、「せっかくお給料が上がったのに、肝心の手取りがほとんど増えない……」という声もよく聞きます。実際に、給与が上がると社会保険料も増えていく仕組みになっているので、そういった意味でも手取りを増やすということは簡単ではないのが現実です。そこで今回