◆ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート（１１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１１日＝大谷翔太】フィギュアスケートで今大会最初の個人戦は、アイスダンスでロランス・フルニエボードリー、ギヨーム・シゼロン（フランス）組が２２５・８２点で優勝した。演技後にアイスリンクで行われた表彰式では、表彰台が生まれ変わった。フィギュアスケートの表彰式をめぐっては、８日の団体表彰式で