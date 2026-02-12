女優・上白石萌歌が冬らしいモコモコショットを公開し、反響を呼んでいる。上白石は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「雪の降った日ふゆがすき」とつづり、雪だるまの絵文字を付けて投稿。水玉模様のグレーのニットに、頭をすっぽりと覆う濃いグレーの帽子を被った姿を披露した。この投稿にファンからは「お似合いです」「可愛い」「雪降った日のファッションもかわいすぎます！！」「冬も似合いますね。」「お耳