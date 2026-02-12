長い時間をかけて愛されてきた飴色のインテリアに、いつもの席。たくさんの人が通り過ぎていく純喫茶には、楽しい日も悲しい日にも寄り添う優しさがあります。東京喫茶店研究所二代目所長の難波里奈さんが気分に合わせて、行きたい純喫茶について綴ります。第12回目は「友人と語らう日に行きたい純喫茶」について。写真はすべて著者撮影誰かとお茶をするならば誰かとお茶をするなら、いつもとは少し違った風景が楽しめる場所がいい