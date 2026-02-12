総選挙における自民党の圧勝で、「高市トレード」が今後も進むとする見方が強い。株価上昇の基底にあるのは、政府の成長戦略が成功するという見通しだ。しかし、実際には、そうならない可能性もある。また、積極財政は、企業利益とは直接関係ないものも多い。したがって、今後、「株安・債券安・円安」の「トリプル安」へと変容する可能性を否定できない。自民党圧勝で「高市トレード」はどこへ向かうか？総選挙で自民党が圧勝した