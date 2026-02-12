ハイランダーBEVを2026年後半より北米投入トヨタの北米事業体であるトヨタ・モーター・ノースアメリカ（TMNA）が日本時間の2月11日に、米国カリフォルニア州オーハイにおいて、3列シートSUV『トヨタ・ハイランダー』のバッテリーEV（BEV）モデルを世界初披露した。【画像】ハイランダー、カムリ、タンドラなど北米生産のトヨタ車たち全25枚この取り組みはトヨタの『マルチパスウェイ』戦略の一環として、地域ごとのニーズに応じ