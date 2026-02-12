関西六大学野球連盟に所属する大商大に頼もしい新戦力が加わった。今春入学予定の選手たちが2月1日から奈良県内の大商大グラウンドで厳しい鍛錬を積んでいる。智弁学園の中道優斗は身長1メートル81、88キロ。右の長距離砲は即戦力として期待される逸材だ。2年生だった24年夏の甲子園大会は全4試合に「4番・左翼」で先発。1回戦の岐阜城北戦では1点を追う9回に同点の左前適時打を放つなど、ここ一番にめっぽう強い。ベンチプレ