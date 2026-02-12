アメリカのトランプ大統領は11日、イスラエルのネタニヤフ首相と会談し、イランの核問題をめぐ意見が一致しなかったと明らかにしました。トランプ大統領は11日、ホワイトハウスでイスラエルのネタニヤフ首相と会談し、イランの核問題などをめぐり協議しました。会談は約3時間にわたり、完全非公開で行われました。トランプ大統領は会談後、SNSで「決定的な合意には至らなかったが、イランとの交渉を継続し、合意成立の可能性を模索