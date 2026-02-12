若菜さん（仮名・34歳）は、結婚式を諦めてまで予算を投じ、理想の注文住宅を手に入れました。しかし、住宅価格の高騰や金利上昇への焦りから組んだ限界ギリギリのペアローンの返済は、出産や時短勤務といったライフステージの変化で一気に家計を圧迫。さらに、こだわり抜いたはずの間取りが日々のストレスを生み、家族の笑顔さえ奪う重荷となっています。本記事では、家を建てたことで生活の余裕と平穏を失ってしまった夫婦の事例