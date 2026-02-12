東京都内のIT企業に勤務する田中さん（45歳・仮名）は、1年前から要介護2の認定を受けた認知症の母親（75歳）の在宅介護を始めました。認知症の症状である朝方の徘徊や夜間の不眠により、当初は自身も睡眠不足で業務に支障が出る日々でした。「このままでは仕事を辞めるしかない……」と追い詰められていた田中さんでしたが、介護保険サービスとリモートワークを組み合わせることで、仕事と両立しながら母親の介護を続けています。