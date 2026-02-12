GSX400FSのエンジンを1mmストローク延長で399ccまで詰める！ スズキは1981年に、400ccクラスでは初の気筒あたり4バルブ、計16バルブとした気鋭の新4気筒エンジンを引っ提げて、カワサキZ400FXにヤマハXJ400に対するGSX400Fをデビューさせた。新4気筒は燃焼室の4バルブを、吸気側と排気側で１対としてふたつのドームを構成する形状として、吸気時にスワール（渦流）を発生させ燃焼効率のアップを狙った