●きょう12日(木)は高気圧に覆われて、午後は快晴のところが多くなる予想●日に日に気温は上昇し、週末は春先の暖かさ●15日(日)は低気圧や前線の接近で、すっきりしない天気に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう11日(水)から西日本周辺では雲が目立っていますが、この時間は大きな天気の崩れもなく穏やかな空模様が続いています。 きょう12日(木)は午後になるほど、県内は高気圧にしっかりと覆われて安定した空模様になると見込ん