あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……牡羊座恋の流れが思わぬスピードで動き出しそう！願っていた未来が一気に近づくような出来事も。大切なのは、自分からの素直な言葉と行動。遠慮せず、本音を伝えることで幸運の波にさらに乗れます。臆せず踏み出す勇気が、恋を後押ししてくれるでしょう。★第2位……獅子座