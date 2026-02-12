スーパーボウルの優勝パレードでファンの歓声に応えるシーホークスのマクドナルド監督＝11日、シアトル（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLのスーパーボウルで12季ぶり2度目の頂点に立ったシーホークスが11日、地元シアトルで優勝パレードを行った。選手らは車両から沿道に詰めかけた大勢のファンに手を振るなど喜びを分かち合った。地方紙シアトル・タイムズ（電子版）などが伝えた。先だって本拠地のルー