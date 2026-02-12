◇イングランド・プレミアリーグ第26節リバプール1ー0サンダーランド（2026年2月11日サンダーランド）リバプールの日本代表MF遠藤航が11日、敵地サンダーランド戦で今季リーグ戦初の先発出場を果たしたが後半24分に負傷交代。ピッチに倒れ起き上がれず担架で運ばれる姿にネットも衝撃。「ウソだろ…」「大ケガでないことを祈る」と心配する声が続々と上がった。今夏にW杯を控える日本代表の主将がアクシデントに襲われた