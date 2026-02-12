俳優の高橋ひかる（２４）が、なにわ男子・高橋恭平（２５）主演映画「山口くんはワルくない」（６月５日公開）でヒロインを務めることが１１日、分かった。岩瀬洋志（２２）の出演も決まった。恋に夢見る平凡な女子高生ながら、コワモテでヤクザだとうわさされる山口くん（高橋恭平）にひかれていく女子高生・篠原皐を演じる高橋。「真っすぐな登場人物たちが起こす化学反応がキュートだけど面白くて。篠原皐を演じさせていた