現役引退を発表したパリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストの角田夏実さん（33）が2026年2月7日、自身のインスタグラムを更新。新しいシューズを合わせたランニングコーデを披露した。「ランニングシューズを新調しました！」角田さんは、「ランニングシューズを新調しました！」といい、ポニーテールのヘアスタイルでアディダスのシューズを履いたランニング姿を投稿。「軽さにびっくり」と語り、「それなのに安定感もしっかりあ