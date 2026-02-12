【アドレスの勘違い2 アドレスの姿勢】ハンドレイトに構えるから弱々しい弾道になる ハンドファーストでロフトを立てて構える 構えたとき手元の位置が真ん中寄りになるのも、飛距離をロスする原因です。このようなハンドレイトの形になるとロフトが寝て球が上がってしまいます。また、アドレスで肩が開き、カット軌道になりやすくなります。 一方、プロは、手元を左太モモ付根辺りに置き、ロフトを立てて構えます。こ