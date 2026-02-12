祝日の11日は厳しい寒さが少しだけ緩んだものの、風の冷たい1日となりました。日中は晴れ間が見えた福岡県柳川市は、一足早く街がひな飾りで彩られました。 ■八木菜月アナウンサー「午後2時の柳川市です。風が吹くと少し肌寒く感じますが、こちらでは、一足早くひな祭りが行われています。」着物の切れ端などで作られた様々な形の「つるしびな」。福岡県柳川市に江戸末期から伝わる、女の子の初節句を祝う飾り「さげもん