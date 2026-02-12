もうすぐバレンタイン。しかし最近は、板チョコひとつでも「ちょっと高いな…」と感じる機会が増えて、材料費が気になりますよね。そこで今回は、できるだけお金をかけずに作れておいしい！ 簡単バレンタインレシピを厳選。どれも10分以内で作れて、材料はスーパーで揃うものばかり。一度にたくさん作れるため、友チョコやばらまき用にもぴったりです。ぜひ参考にしてください。■少ない材料で完成「チョコバウムクーヘン」の作り