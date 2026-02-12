ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』(毎週火曜 後11：00)の#6が10日に放送され、21歳の現役上智大生が整形前の顔を公開。整形のきっかけとなった元彼の衝撃的な発言を明かした。【写真】「整形やめたい」涙の吐露を神妙な顔で見るスタジオMC陣#6では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を放送。現役上智大学生のなの（21歳）は、中学2年生当時の“整形前の写真”