【ワシントン共同】元ヘビー級世界王者マイク・タイソン氏は11日、ワシントンで、トランプ政権が推進する「米国を再び健康に」運動のイベントで講演した。スナック菓子や冷凍ピザなどに代表される「超加工食品」に依存した食生活転換を目指す試みについて「人生最大の闘いだ。楽しみだ」と述べた。ニューヨークの貧しい地域で育ち、食事は超加工食品が当たり前だったというタイソン氏。健全な食生活の重要性を訴えた上で「この