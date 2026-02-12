俳優・舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』（6月19日公開）に、西野七瀬、黒川想矢、吉田鋼太郎、宇崎竜童らが出演していることが明らかになった。“ダンディー”なイメージで知られる舘が、初の本格ドタバタコメディに挑む本作の場面写真も解禁となった。【画像】映画『免許返納!?』場面写真本作は、芸術路線よりもアクションへの情熱を失わない、70歳の映画スター・南条弘（舘）が、世間から「免許返納」を求められた