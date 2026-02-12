4月10日に全国公開される高橋一生主演映画『脛擦りの森』の本ポスターと本予告が公開された。 参考：高橋一生主演×渡辺一貴監督『脛擦りの森』4月10日公開決定共演に蒼戸虹子＆黒崎煌代 本作は、岡山の妖怪伝承「すねこすり」をモチーフに描くオリジナル映画。『岸辺露伴は動かない』シリーズを手がけた渡辺一貴監督が、岡山の森に足を運び、この地に伝わる物語からインスピレーションを得てオリ