「ロコモティブシンドローム」をご存じだろうか。将来の介護リスクが高まるという「身体能力の低下」について、医療法人藍整会なか整形外科理事長の樋口直彦氏が解説する。（取材・文／日本文章表現協会代表理事西田延弘）階段1階分を上がったとき息が切れるなら要注意「運動器は骨・関節・筋肉・神経などで成り立っています。これらの組織の障害によって、立ったり歩いたりするための身体能力（移動機能）が低下した状態を、日