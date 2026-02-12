実に奇妙な事件だ。豪雨が降り注ぐ日の高速道路で交通事故が発生し、車両はあるが、その中にいた運転手は跡形もなく消えた。数々の疑問が浮上したが、その行方は依然としてミステリーだ。【注目】恐怖…韓国農村を襲った「毒物マッコリ事件」最初の事故の運転手と同乗者である妻の食い違う証言、続いて現場に出動したレッカー車運転手たちの不審な行跡、彼らの疑わしい嘘など。この事件のベールは、10年以上が遥かに過ぎた今も依然