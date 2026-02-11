カリウムを多く含む食品とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「カリウムが不足すると現れる症状」はご存じですか？管理栄養士が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：衞藤 しおり（管理栄養士） 料理教室で製菓・製パン・料理講師として大学在学中から、約10年ほど従事する。結婚と出産を機に、保育園栄養士、小学校栄養士