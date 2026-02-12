プレミアリーグ 25/26の第26節 アストンビラとブライトンの試合が、2月12日04:30にヴィラ・パークにて行われた。 アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、パスカル・グロス（MF）らが先発に