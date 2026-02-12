時価総額ランキングでトップ10入りし、日経平均を左右する巨大企業となったユニクロ。世界のアパレル製造小売業でも第3位に成長した同社の成功の秘訣は、元執行役員である筆者によれば、ユニークな戦略と仕組み化にあるという。「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」というパーパスを軸に、「計画1割、実行9割」で驚異的なスピード感を生み出す経営手法を読み解く。※本稿は、株式会社UNLOCK POTENTIAL／リード・ザ・ジブン