今冬にベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）に加入したFW新川志音が２月11日、オンラインでの入団会見に出席した。2007年８月生まれの新川は、2025年にサガン鳥栖の一員としてJ２で33試合に出場。途中出場が主ながら５ゴールを決めるなど、キャリア早々に確かなインパクトを放ち、18歳にして海外挑戦の扉を開いた。ベルギーリーグ２位につける新天地STVVは、自身を加えて日本人８選手が在籍する（GK小久保玲央ブライア