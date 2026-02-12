サウナが好きな人もいれば、もちろん苦手な人もいる。しかし不思議なことに冬の定番・こたつが苦手と言う日本人は少ないように思える。こたつもいわば“穏やかなサウナ”のようなもので、特に猫にとっては“サウナそのもの”なのではないだろうか。サウナが苦手な愚かな下僕は、ふとお猫様がサウナでのぼせてないか心配になった。【漫画】本編を読む自分がサウナが苦手なので、ふと気になったことがある本作『こたつのふしぎ』を描