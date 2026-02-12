2026年2月9日、韓国・MBNニュースは「韓国人の6人に1人が砂糖依存症だという調査結果が出た」と伝えた。疾病管理庁の調査によると、韓国人1人当たりの糖の摂取量は1日平均59．8グラム（23年基準）で、20年の58．7グラムを上回った。16年の67．9グラムに比べると少ないが、58グラム台をキープしていた20〜22年を上回った。総エネルギー摂取量のうち糖による摂取量が20％を超える過剰摂取者の割合は16．9％（23年）だった。約6人に1