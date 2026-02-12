モデルでタレントの高橋ユウ（35）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。温泉宿に1泊2日で泊まった際に温泉に入る回数を明かした。「真冬の温泉SP」と題し、温泉好きのゲストが集結。温泉ソムリエの資格を取得するほど温泉好きという高橋。MCの上田晋也から「高橋さんとかも、1日何回も入ったりとかするの?」と聞かれた。これに「私は宿に行ったら1泊2日で7回は入ります」と明かして