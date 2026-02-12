日本リーグ2年目の1966年（昭41）初頭に、思いがけない知らせが届いた。日本代表候補に選ばれたのだ。当時は年初に40人ぐらいのその年の日本代表候補が発表され、そこから大会ごとに二十数人の日本代表が選ばれた。前年11月28日に広島市民球場で開催された東洋工業―トルペド・モスクワ（ソ連）戦に出場して1―1、欧州の選手を相手に互角に戦えた。この時のプレーや日本リーグのプレーが評価されたのだと思う。66年6月22日に国