プロ野球・巨人の新キャプテンに就任した岸田行倫選手が、力強く思いを語りました。昨季は激戦となった正捕手争いの中でも、87試合に出場し、キャリアハイとなる8本塁打を放つなど猛アピール。スタメンマスクの数も、昨季のチーム最多となりました。さらに侍ジャパンのトップチーム入りも経験。飛躍のシーズンを送りました。9年目を迎える今季は、巨人の新キャプテンに就任。キャッチャーがキャプテンに就任するのは、阿部慎之助監