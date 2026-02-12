女優の郄橋ひかる（24）が映画「山口くんはワルくない」（監督守屋健太郎、6月5日公開）でヒロインを演じる。なにわ男子の高橋恭平（25）演じる主人公・山口くんの意外な素顔を知り、引かれていく女子高生役。恭平について「おちゃらけたり現場で一人、果敢にボケをかましにいく姿。山口くんそのものでした」と回想。「ツッコみどころ満載の可愛らしいシーンがたくさんあるので、ぜひ一緒に心の中でツッコんでほしい」と