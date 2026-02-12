◇プロ野球・ロッテ1軍春季キャンプ（宮崎・都城市）ロッテの1軍キャンプに参加している中村奨吾選手が、今季の意気込みについて明かしました。18年から7年連続で100試合以上の1軍出場を重ねてきた中村選手。しかし昨季は20試合にとどまり、9月には「腰部鏡視下手術」を受けました。リハビリを終え、再起をかけ挑む12年目の今季。ここまでのキャンプについては「また1からしっかりアピールしてレギュラーをつかみ取る気持ちで入っ