１１日午前７時５５分頃、静岡市葵区下の男性（８０）宅の台所で、５０歳代の娘から「父の体に火がついてしまった」と１１０番があった。娘がその場で火を消し止めたが、男性は上半身にやけどを負い、搬送先の病院で死亡が確認された。県警静岡中央署によると、男性が台所のガスコンロを使い、やかんで湯を沸かそうとした際、衣服に火が燃え移ったとみられる。同署が詳しい状況を調べている。