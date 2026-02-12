「なにわ男子」の高橋恭平が主演を務める映画「山口くんはワルくない」（６月５日公開）に出演するキャストの第２弾が１２日に公開された。ヒロインの皐役を女優の高橋ひかる、物語のキーマン・石崎役を俳優の岩瀬洋志が演じる。本作は、斉木優による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリー。ヒロインを演じるひかる