Photo: SOW 2025年12月25日の記事を編集して再掲載しています。冬も本格的になり、外に出ればしっかり寒い季節です。ただ、電車移動が多い都内近郊で過ごしていると、悩ましいのが車内の暑さ。分厚いダウンを着たまま乗り込むと、暖房が効きすぎていて汗ばんでしまうこともしばしばあります。 こうした環境を考えると、パンパンに中綿が詰まったダウンが本当にベストなのか、ちょっと疑問に