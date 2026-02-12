海外から見る野球「日本のプロ野球でやって、メジャーにも行って、台湾やメキシコでもプレーしましたが、今でも海外でやりたい気持ちは持ってる。だから、『中東のドバイでどう？』とオファーが来て喜んでＯＫしました。中東とかドバイって、すごく可能性にあふれている印象があるから。でも、よく考えたら『ドバイってどこ？』と。国名だと勘違いしてました（笑）」現地で仲良くなった友人にプレゼントされたという民族衣装「カン