【モデルプレス＝2026/02/12】なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）より、第2弾キャストとして、女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の岩瀬洋志の出演が解禁された。【写真】なにわ男子メンバーがピアス姿に “金髪コワモテ”のギャップ役◆高橋ひかる“平凡な女子高生”役のヒロインに本作は、斉木 優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡