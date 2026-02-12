新しい社長として新年恒例の１月４日・東京ドーム大会で26年に及んだプロレスラー人生に終止符を打ち、新日本プロレス（以下、新日本）の社長業に専念する棚橋弘至（49）は、分厚い胸板を小さく丸めて名刺を差し出し、引退から２週間で体重が増えたと笑った。確かに、オーダーメイドの一張羅は、パツパツではち切れんばかりだ。「体重計に乗るのが怖いので測っていないんですけど、５kgは太ったかな。現役時代は年に２回と決めてい