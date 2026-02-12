筆者の話です。「何が食べたい？」と聞かれると、なぜかいつも同じ名前が浮かぶ自分がいました。味でも流行でもない理由に、あとから気づくことになります。 つい出る名 「何が食べたい？」友人との外食。集合して、そう聞かれるたびに、私はほとんど考えずに「あそこのハンバーガーがいいな」と、あるチェーン店の名前を口にしていました。 50代という年齢や健康のことを思えば、もっと別の選択肢があって