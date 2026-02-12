飼い主さんに何かを訴えるちょっと不機嫌な猫ちゃん。その理由がとてもかわいいと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は108万回を超え「声がいつもより甘えてる感じなの可愛い」「わかりやすくて可愛い…尊いねぇ…」「甘えた声、たまらなく可愛い」といったコメントが集まっています。 【動画：不満そうに鳴いていた猫→抱っこして『膝の上』に乗せると…まさかの展開】 ご機嫌ななめな猫ちゃん YouTubeアカウント「猫の