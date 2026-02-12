ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合ミラノ・コルティナ五輪は11日、ノルディックスキー複合の男子ノーマルヒルを行い、日本のエース渡部暁斗は11位だった。日本の夜10時を回ってのゴールとなったが、生中継したNHKのスタジオには“朝の顔”が登場。「不思議な感じだな」「夜に出てる！？なんで！？」と視聴者から驚きの声が上がった。普段と違う時間帯の登場に、視聴者が騒然となった。NHKのスタジオで競技を観戦したの