株式会社エッチ・ケー・エスは、カーボンニュートラル実現に向けた燃料開発の取り組みとして、開発中の低炭素燃料「HKS CNR FUEL」を用いた筑波サーキットでのタイムアタック検証を開始した。 同社は、2026年2月14日に開催されるAttack筑波2026へ、「HKS Racing Performer GR86」で参戦し、自己ベストである55秒001の更新を目指す。実走行データを通じて燃料性能を検証し、市販化に向けた開発を進